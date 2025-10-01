VES: Capturan a delincuente que asaltaba usando máscara de Halloween

Agentes de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con miembros del Serenazgo, lograron la captura de un delincuente que se dedicaba al robo en manada a vecinos del distrito de Villa El Salvador (VES).

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, Romel Rosario, gerente de seguridad ciudadana, señaló que el criminal en cuestión utilizaba una máscara de Halloween para ocultar su identidad y cometer sus actos ilícitos junto a sus cómplices.

Asimismo, resaltó que la captura del facineroso es el resultado de un proyecto de seguridad ciudadana que consta de la construcción de 20 centrales de videovigilancia con tecnología de última generación.

RÉPLICA DE ARMA

Cabe precisar que durante la intervención, las autoridades incautaron dos celulares presuntamente robados, una réplica de arma de fuego con dos casquillos, además, no se descarta que los ladrones utilicen algún tipo de estupefaciente para dopar a sus víctimas y evitar que pongan resistencia.