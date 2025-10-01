Congreso decide mantener prohibición de venta de alcohol 48 horas antes de elecciones

La denominada “Ley seca”, que prohíbe el consumo y venta de bebidas alcohólicas 48 horas antes de las elecciones generales, seguirá vigente luego de que la Comisión de Constitución del Congreso no alcanzara un consenso para su eliminación.

La propuesta planteaba derogar la medida alegando que afectaba directamente a restaurantes, bares y comercios dedicados a la venta de alcohol. Sin embargo, tras el debate, los parlamentarios no lograron un acuerdo y la restricción continuará aplicándose en los próximos comicios.

Algunos legisladores señalaron que la iniciativa debía ser analizada con mayor amplitud e incluir a más sectores involucrados. Con está decisión y a pocos meses de concluir el actual periodo parlamentario, lo más probable es que el tema sea revisado en la siguiente legislatura.

DIFUSIÓN DE ENCUESTAS

El proyecto presentado por el congresista Edwar Málaga también proponía que las encuestas políticas no se difundan hasta 24 horas antes de los comicios, pero dicho planteamiento, al igual que la eliminación de la ley seca, no prosperará en el actual Congreso y quedaría en manos del próximo parlamento.