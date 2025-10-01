El Agustino: Detienen a mujer con más de 12 mil soles falsos

Agentes de la Policía Nacional del Perú y miembros del Serenazgo intervinieron en la víspera a una mujer de 21 años quien llevaba consigo más de 12 mil soles en billetes falsos. La detención se dio en el distrito de El Agustino.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el jefe de la Central de Operaciones de El Agustino, Carlos Anastasio Morote, señaló que el monto del falso dinero asciende a 12700 soles, asimismo, precisó que la joven fue detenida junto a un menor de edad.

"En un patrullaje coordinado entre el Serenazgo de El Agustino y la Unidad Especializada de Los Halcones, logramos intervenir a una persona de sexo femenino de 21 años que se encontraba en una actitud sospechosa, logrando encontrarle alrededor de 12750 soles en billetes falsos", dijo.

MUJER IDENTIFICADA

Asimismo, Anastasio Morote indicó que la fémina fue identificada con el nombre de Grace Rosa Apolaya Matos, quien fue detenida a la altura de la cuadra 7 de la avenida Riva Agüero, cuando ingresaba a una panadería en actitud sospechosa.