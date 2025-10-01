Comas: atrapan a vendedor de drogas que operaba al lado de un colegio

En Comas, agentes del Grupo Terna intervinieron a un joven de 19 años identificado como Aldair Adrián Torres, quien se dedicaba a la venta de drogas a pocos metros de un colegio. Según la policía, el intervenido ofrecía sustancias ilegales con naturalidad, como si se tratara de golosinas, lo que despertó la alerta de los vecinos y facilitó su seguimiento.

Venta de drogas en plena zona escolar

Los efectivos lograron registrar la vivienda del joven luego de sorprenderlo en un pase de droga. En el interior se hallaron diversos envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC) y también dosis de “tusi” o cocaína rosada, un estupefaciente sintético con efectos alucinógenos que suele ser consumido en fiestas. La policía presume que entre sus posibles compradores podría haber estudiantes de la zona, dada la cercanía con un plantel educativo.

Efectos del “tusi” y detención en flagrancia

El operativo permitió comprobar que no se trataba de un consumo personal, sino de una comercialización continua. “Pudimos intervenirlo en flagrancia tras constatar un pase de droga”, señalaron los agentes. Cabe destacar que el tusi genera distorsiones de la realidad y fuertes alucinaciones, lo que lo convierte en una sustancia de alto riesgo.

Con esta intervención, el Grupo Terna busca desarticular puntos de venta que operan cerca de colegios, pues representan un peligro directo para los adolescentes. Ahora, el detenido deberá afrontar un proceso judicial por tráfico ilícito de drogas, una responsabilidad que a su corta edad lo enfrentará a severas consecuencias legales.