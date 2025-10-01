VES: vecinos viven atemorizados tras violento asalto contra pareja

Una mujer fue brutalmente arrastrada por varios metros en plena vía pública cuando un delincuente intentó arrebatarle su celular desde un mototaxi en marcha.

La violencia delincuencial volvió a quedar registrada en video. Una mujer fue brutalmente arrastrada por varios metros en plena vía pública cuando un delincuente intentó arrebatarle su celular desde un mototaxi en marcha en Villa El Salvador.

El hecho ocurrió en la avenida Revolución, cuando la víctima estaba a punto de cruzar la calle. De pronto, un sujeto descendió del vehículo menor y, tras sujetarla de la chompa, la jaló con tal fuerza que la mujer terminó cayendo violentamente al pavimento.

Su acompañante también fue arrastrado en el forcejeo y por poco se estrella contra un automóvil estacionado en la zona. Finalmente, los delincuentes lograron huir en el mototaxi con el celular robado.

DENUNCIAN OLA DE ASALTOS

Vecinos denunciaron que este tipo de asaltos se han vuelto frecuentes y que la zona es considerada altamente peligrosa. “Aquí hay muchachos dedicados a las drogas y no sabemos qué puede pasar. Vivimos con miedo”, relató un residente.