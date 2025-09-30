Los Olivos: asaltan a escolares que conversaban frente a tienda

Una tarde de diversión terminó en pánico para un grupo de seis escolares en Los Olivos. Los adolescentes habían terminado de jugar un partido de fútbol cerca de su colegio y, mientras descansaban conversando en unos asientos frente a una tienda, fueron sorprendidos por dos delincuentes a bordo de una motocicleta. Uno de los sujetos descendió y, apuntándoles con un arma de fuego, los amenazó para quitarles sus pertenencias.

La dueña de la tienda relató que los menores apenas tuvieron tiempo de reaccionar, pues el asaltante les arrebató rápidamente sus celulares. “Los niños estaban ahí sentados y después vino una moto y les quitó los cuatro celulares”, contó la comerciante. Tras el asalto, los delincuentes huyeron dejando a los adolescentes paralizados por el miedo.

Las madres de los escolares aseguraron que sus hijos llegaron a casa en estado de shock, afectados emocionalmente por lo ocurrido. Una de ellas narró que a su hijo incluso le apuntaron directamente en la cabeza, lo que lo dejó totalmente bloqueado por el terror. Otra madre afirmó que su menor “llegó helado como un papel” por el impacto de vivir un hecho delictivo tan violento por primera vez.

FALTA DE PATRULLAJE

Los vecinos de la zona denunciaron la falta de patrullaje en el distrito, sobre todo los fines de semana, y advirtieron que los robos al paso son constantes. Incluso recordaron que hace unos meses un residente fue despojado de su vehículo cuando intentaba ingresar a su vivienda. “El patrullaje acá es totalmente malo, la policía no está haciendo su trabajo”, reclamó un vecino indignado.