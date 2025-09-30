Anitra rechaza reunión con Ministerio del Interior y ratifica paro de transportistas este 2 de octubre

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), confirmó que el próximo 2 de octubre su gremio se sumará al paro nacional de transporte convocado ante la creciente ola de extorsión y sicariato que afecta a conductores y empresas del gremio.

En declaraciones a 24 Horas Edición Central, Valeriano explicó que su gremio no pudo asistir a la reunión convocada por altos mandos del Ministerio del Interior debido a las restricciones de las bases.

“Estamos a puertas de la medida de fuerza, no podemos conversar hasta después. Las bases han prohibido a los representantes, en este caso a mí, para que pueda asistir, pese a que nos han convocado”, indicó.

MÁS GREMIOS SE SUMAN

El dirigente aseguró que más gremios se están sumando al paro y que la medida de fuerza es respaldada por los conductores en todo el país, como respuesta a la inseguridad que pone en riesgo su labor diaria.