San Luis: vecinos atemorizados por presencia de enjambre de abejas

Los vecinos del jirón Wacaypata, en San Luis, viven con temor debido a la presencia de un enjambre de abejas instalado en la parte alta de un poste de alumbrado público. De acuerdo con su denuncia, se trataría de más de dos mil insectos que sobrevuelan la zona y ponen en riesgo la integridad de adultos y niños.

Ante el peligro, los residentes aseguraron haber acudido a diversas instituciones del Estado para solicitar el retiro del enjambre. Sin embargo, afirman que hasta el momento no han recibido respuesta ni atención por parte de las autoridades competentes, lo que ha incrementado su preocupación.

Los pobladores recordaron lo ocurrido hace unos días en Jesús María, donde una joven fue atacada por abejas en plena vía pública y tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro médico para recibir atención especializada. Temen que una situación similar pueda repetirse en su vecindario si no se actúa a tiempo.

EXIGEN SOLUCIÓN

Cansados de la inacción de las autoridades, los vecinos decidieron salir a las calles para protestar y exigir una solución inmediata. Piden que se disponga de personal especializado para controlar y retirar el enjambre, antes de que se produzca una emergencia que ponga en riesgo la vida de los transeúntes.