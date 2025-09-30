Leonardo Caparrós sobre posible cierre del Cerec: “Se debería a un eventual traslado del ‘Monstruo’”

Desde inicios de la década de los noventa, tras la captura de Abimael Guzmán, se habilitó en la Base Naval del Callao el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad, un espacio destinado a aislar a los cabecillas terroristas más peligrosos del país. Sin embargo, tras más de 30 años de funcionamiento, este penal podría dejar de operar debido al término del convenio entre la Marina de Guerra y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Con esta decisión, los internos de alta peligrosidad como Vladimiro Montesinos, condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción; Víctor Polay Campos, cabecilla del MRTA; y los senderistas Óscar Ramírez Durand y Florindo Flores Hala serían trasladados al penal de Ancón II. El INPE aseguró en un comunicado que en este nuevo recinto se mantendrán las medidas de seguridad y el control permanente las 24 horas del día.

El exjefe del INPE, Leonardo Caparrós, recordó que el Cerec se creó en 1992 para contener a los principales cabecillas terroristas bajo un régimen estricto de aislamiento. Caparrós advirtió que la decisión de cierre estaría vinculada a la reciente captura de alias “El Monstruo” en Paraguay, pues la posibilidad de que este peligroso delincuente común ingresara al Cerec encendió las alertas dentro de las Fuerzas Armadas.

RÉGIMEN CARCELARIO COMÚN

Paradójicamente, uno de los internos trasladados sería precisamente Vladimiro Montesinos, considerado artífice de la creación del penal dentro de la Base Naval. Actualmente cuenta con celdas acondicionadas y un patio pequeño, condiciones que podría perder al pasar a un régimen carcelario común en Ancón II. La decisión marcaría el cierre de un capítulo clave en la lucha contra el terrorismo en el Perú.