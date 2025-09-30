Transportistas evalúan armarse ante ola criminal: expertos advierten sobre riesgos

La inseguridad en el transporte público ha llevado a propuestas extremas. Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (CONET Perú), anunció que varios transportistas están considerando comprar armas para defenderse de los delincuentes que los asedian a diario. “Veremos la forma de tener nuestra defensa y comprar nuestras armas, porque no sabemos en qué momento nos van a disparar”, declaró a RPP, generando una fuerte polémica.

Los choferes aseguran que están desprotegidos frente a los ataques de falsos pasajeros o sujetos que los interceptan en motocicletas para extorsionarlos o asesinarlos. Frente a ello, algunos líderes gremiales sostienen que, ante la inacción del Estado, no les queda otra alternativa que pensar en armarse. Rau Rau incluso relató que, al plantear al Ejecutivo la declaratoria de emergencia para reforzar la seguridad, recibió como respuesta que no había presupuesto para tal medida.

Sin embargo, especialistas advierten de los graves riesgos de esta iniciativa. El exministro del Interior Ricardo Valdés señaló que “armar a los transportistas los pondría en desventaja frente a delincuentes experimentados y podría provocar un uso indiscriminado de armas, balaceras dentro de buses y un mercado ilegal aún más grande”. Su colega Carlos Basombrío cuestionó además que el Gobierno alegue falta de recursos para seguridad mientras se siguen adquiriendo vehículos de alta gama para altos mandos policiales.

UNIDAD DE ÉLITE

Como alternativa, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU), planteó la creación de una unidad de élite contra las mafias de extorsión, propuesta que será llevada al Congreso. Mientras tanto, los transportistas mantienen la incertidumbre y el temor de salir a trabajar, expuestos a la violencia criminal en las calles.