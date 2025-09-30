Atacan con explosivo vivienda en Carabayllo: policía investiga para identificar a responsables

Vecinos recordaron que este ataque no es un hecho aislado, pues la semana pasada otra vivienda del mismo distrito fue blanco de un atentado similar.

Un nuevo atentado con explosivos sacudió al distrito de Carabayllo. La puerta de una vivienda quedó destrozada tras la detonación de un artefacto, pero lo que más llamó la atención fue que los atacantes dejaron papeles con un mensaje escrito en el que advertían a ciudadanos venezolanos y a quienes estarían vinculados con extorsiones y asesinatos en la zona. En los escritos, se leía la frase: “Esto es una advertencia a todos los venezolanos y para todos los que están extorsionando y matando a la gente de las empresas y negocios”.

La propietaria del inmueble narró entre lágrimas que al momento de la explosión se encontraba descansando junto a su madre de 90 años y sus menores hijos. “Estoy en shock, es toda mi familia, nunca había pasado algo así. Dicen que son los inquilinos, pero yo no alquilo”, declaró al ser consultada por los medios de comunicación. El estallido afectó gran parte de la fachada, incluso la caja de gas natural, lo que generó temor de una tragedia mayor.

Vecinos recordaron que este ataque no es un hecho aislado. Señalaron que la semana pasada, otra vivienda del mismo distrito fue blanco de un atentado similar, cuando sujetos desconocidos arrojaron un artefacto explosivo contra la puerta de una cochera. En ese caso, los propietarios del inmueble aseguraron no residir allí permanentemente y negaron haber recibido amenazas o extorsiones por parte de mafias criminales.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Ambos casos ya se encuentran bajo investigación de la Policía Nacional, que busca identificar a los responsables de estos ataques que vienen generando mayor temor entre los vecinos de Lima Norte. Los agentes policiales no descartan que se trate de disputas entre bandas criminales o de mensajes intimidatorios relacionados con la creciente ola de extorsiones en la capital.