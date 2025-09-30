Capturan a "Pequeño J" en Pucusana: Narco peruano es acusado de triple feminicidio en Argentina

La Policía Nacional del Perú (PNP), capturaron al narcotraficante peruano Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias "Pequeño J", sindicado como el autor del asesinato de tres mujeres en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina.

Personal de la Dirección Antidrogas (Dirandro) estuvo a cargo de la detención del criminal, quien fue intervenido cuando se transportaba oculto en un camión en el distrito de Pucusana.

De acuerdo con las autoridades policiales, Valverde Victoriano venía trasladándose en un camión desde Bolivia y tenía planeado encontrarse en Lima con Matías Ozorio (28), quien fue capturado previamente.

TRIPLE FEMINICIDIO

Cabe precisar que alias "Pequeño J" tenía orden de captura a nivel nacional e internacional por los asesinatos de Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y una menor de 15 años, quienes fueron halladas sin vida el pasado 24 de setiembre en una vivienda del barrio Villa Vatteone en Buenos Aires, Argentina.