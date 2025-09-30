Nueva sede de emergencias 911 integrará PNP, Bomberos y SAMU en Chorrillos

El Gobierno peruano avanza en la construcción de una moderna central de emergencias 911, que integrará en un solo sistema las líneas de la Policía Nacional, Bomberos, SAMU y otros servicios de atención inmediata. La obra, ubicada en el distrito de Chorrillos, entrará en operaciones a fines del 2026.

El proyecto tiene como finalidad atender emergencias y urgencias de la ciudadanía de manera rápida y centralizada. Para ello, se ha destinado una inversión de S/ 283 millones en un complejo de 4,700 m², compuesto por tres pisos, una sala de crisis con capacidad para 190 personas y tecnología de última generación.

La nueva sede contará con geolocalización automática y la integración de cámaras de videovigilancia en toda la capital. De esta manera, al recibir una llamada al 911, la ubicación del usuario será detectada de inmediato, permitiendo que la entidad competente —ya sea PNP, Bomberos o SAMU— acuda de forma oportuna.

UNIFICACIÓN DE EMERGENCIAS EN CHORRILLOS

La central 911 entrará en fase de marcha blanca a fines de este año, con el uso del software especializado para capacitar al personal. Tras culminar su construcción en diciembre de 2026, la infraestructura será entregada a la Policía Nacional del Perú, que tendrá a cargo su administración en Lima y Callao.