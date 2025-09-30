Villa El Salvador: padres denuncian muerte de bebé dentro de hospital de emergencias

Un hecho trágico más involucraría al Ministerio de Salud (Minsa). Esta vez, padres de familia denunciaron la muerte de su bebé en el interior del hospital de emergencias de Villa El Salvador, al que habían llegado para recibir atención médica.

De acuerdo a lo revelado por la madre identificada como Naomi, personal de la posta a la que había llegado para que puedan ayudarla, le recomendaron asistir al nosocomio, debido a que, estaba cerca de dar a luz, sin embargo, no la apoyaron.

“Me hicieron esperar. Yo gritaba con el dolor y sangrado. Las enfermeras técnicas me dijeron: Tienes que esperarte y es algo normal que se te venga la sangre (…) Se demoraron en atenderme porque llegó a las 10:45 p.m.”, mencionó.

DEMORARON EN LA ENTREGA DEL CUERPO

La madre reveló que los médicos del hospital de Villa El Salvador demoraron alrededor de cinco días en entregarles el cuerpo de su pequeño. Desde el nosocomio, mencionaron que le habían enseñado al neonato, sin embargo, el progenitor desmintió las declaraciones.