Fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez evalúan renunciar a la Fiscalía

El fiscal de la Nación Interino, Tomás Gálvez Villegas, anunció que planteará la Junta de Fiscales Supremos posibilidad de que todos los equipos especiales de la Fiscalía de la Nación sean eliminados.

En declaraciones a la prensa tras participar en una sesión de una Comisión Especial del Congreso, indicó que, a su criterio, todos los equipos especiales creados en el Ministerio Público "deben dejar de existir".

"Todos los equipos especiales tienen que, según lo que yo creo, dejar de existir, pero eso dependerá si la Junta de Fiscales Supremos lo aprueba o no", manifestó Gálvez Villegas en diálogo con los medios.

EVALÚAN RENUNCIAR

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez expresó su disconformidad con lo dicho por el fiscal de la Nación y confirmó que tanto él como el fiscal Rafael Vela evalúan renunciar al Ministerio Público.

"Ha dado unas expresiones que a mi parecer son desafortunadas y que constituyen actos de hostigamiento laboral [...] hay un acoso laboral por parte del señor Tomás Gálvez [...] y claro, la expectativa no es la misma para continuar nuestra labor", sostuvo.