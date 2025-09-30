Alcalde de Chorrillos en la mira de los criminales: dejan arreglo fúnebre en la puerta de su casa

Ni las autoridades se salvan de la inseguridad ciudadana. Esta vez, el alcalde de Chorrillos, Fernando Velazco se encuentra en la mira de los criminales. En horas de la mañana de este martes 30 de setiembre, desconocidos dejaron un arreglo fúnebre en la puerta de su casa, ubicada en la urbanización Matellini.

Tras lograr su cometido, los sujetos decidieron enviarle un mensaje vía WhatsApp a la autoridad edil, exigiéndole que no se entrometa en las acciones que realicen las bandas criminales que buscan apoderarse de diversos puntos del distrito.

“Ya sabes gil, no hagas que te siga buscando. Estas en mi territorio, no ingreses ah. No te quiero ver. Nada más te digo, no te quiero ver. Así que desaparece”, se escucha decir al desconocido mediante una comunicación con el burgomaestre.

DESPLEGARON AGENTE DE UDEX POR LA ZONA

Al observar la bolsa negra en la puerta de la vivienda del alcalde de Chorrillos, se decidió llamar a los agentes de UDEX, debido a que, en el mensaje enviado a Fernando Velazco, indicaban que si abrían el paquete iba a suscitarse una explosión.