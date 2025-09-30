Jorge Salinas brilló en Milán Fashion Week 2025 acompañado de artesanas peruanas

Desde el corazón de Gamarra hasta una de las pasarelas más prestigiosas del mundo. El diseñador peruano Jorge Luis Salinas conquistó una vez más la Milán Fashion Week 2025 con una colección que fusiona tradición andina y moda contemporánea, rindiendo homenaje a la danza de las tijeras.

El desfile tuvo un ingrediente especial: siete artesanas peruanas, amigas y colaboradoras de Salinas, lo acompañaron en esta experiencia internacional. “He trabajado con más de 50 artesanas en este proceso. Muchas son de Lima y muchas de provincia. Traerlas aquí es un agradecimiento, porque mi arte también es el resultado de su talento y dedicación”, expresó emocionado el diseñador.

Las artesanas, procedentes de distintas regiones, vivieron un momento histórico al caminar junto a Salinas en el cierre del desfile. Entre lágrimas y abrazos, compartieron la emoción de ver su trabajo reconocido frente a una audiencia global. “Soy de Puno, provincia de Lampa. Gracias al joven Jorge Luis por traernos hasta Milán. Debemos seguir adelante”, declaró una de ellas conmovida.

La colección primavera-verano 2026, tejida íntegramente a mano, deslumbró por su explosión de color y simbolismo, evocando la fuerza de la tradición andina. El desfile no solo mostró moda, sino también un mensaje: el Perú tiene muchas historias por contar y la moda es una de sus voces más poderosas.

CELEBRAN TRIUNFO

En Lima, comerciantes y emprendedores de la galería de los jeans en Gamarra, con quienes Salinas también ha trabajado, celebraron su triunfo con orgullo. “Es una inspiración para todos nosotros. Nos demuestra que desde Gamarra también podemos abrir mercados al mundo”, señalaron.