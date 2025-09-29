Terror en SMP: más de 100 mototaxistas son amenazados por extorsionadores

La inseguridad golpea nuevamente a San Martín de Porres. Más de 100 mototaxistas pertenecientes a las empresas “Proyecto 200” y “24 de Septiembre” denunciaron ser víctimas de constantes amenazas de extorsionadores que se identifican como integrantes de la banda “Injertos del Cono Norte”. Según los mensajes recibidos en sus celulares, los delincuentes les exigen el pago de 10 soles diarios a cambio de no atentar contra ellos ni contra sus familias.

El clima de miedo es tal que los conductores han optado por retirar los logos de sus vehículos para evitar ser identificados en las calles. Prefieren mantener sus nombres en reserva por temor a represalias, pero señalan que la situación es insostenible y que, de no haber una intervención efectiva de las autoridades, podría desatarse un derramamiento de sangre.

Los mototaxistas revelaron que, en las últimas semanas, cuatro de sus colegas fueron atacados a balazos en distintos puntos del distrito, lo que confirma que las amenazas se han materializado en hechos violentos. “Hace dos semanas han venido dos motos lineales a robarnos los celulares y luego acceden a los chats grupales para intimidarnos”, contó uno de los afectados.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Los trabajadores exigen a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior reforzar la seguridad en la zona, advirtiendo que se trata de un problema que no solo pone en riesgo a los conductores, sino también a miles de vecinos que dependen del servicio de mototaxis para movilizarse. Mientras tanto, la incertidumbre y el temor marcan el día a día de quienes hoy se sienten a merced del crimen organizado.