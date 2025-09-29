Comunidad Shipibo Conibo denuncia abuso policial durante protestas en Lima

La Comunidad Shipibo Conibo denunció un abuso policial durante las marchas contra el Gobierno, luego de que efectivos ingresaran violentamente a su territorio y dispararan perdigones de goma contra la población.

PIDEN RESPETO

Los comuneros exigen respeto a su autonomía territorial, asegurando que ninguno de sus miembros participaba en las protestas cuando se produjo la intervención policial.

Según los testimonios, los agentes dispararon de manera indiscriminada dentro del área comunal, generando miedo y alarma entre los pobladores.

Videos ciudadanos registrados en la zona muestran a un joven con impacto de perdigón en el brazo mientras visitaba la comunidad, evidenciando la violencia de los hechos.