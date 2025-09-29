Protestas de la 'Generación z' y transportistas: cuatro civiles y siete policías resultan heridos

Los días 27 y 28 de setiembre, manifestantes y policías volvieron a enfrentarse en el centro de Lima durante las protestas contra el gobierno y el Congreso, dejando un saldo de heridos y detenciones.

Entre los incidentes más graves, se registró la agresión de un adulto mayor de 69 años, identificado como Marcelo De La Cruz Mitma, quien recibió un golpe en el rostro con un bastón tonfa por parte de un efectivo policial, quedando con el rostro ensangrentado. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que el adulto mayor recibirá asesoría legal para denunciar lo sucedido.

HERIDOS

El jefe de la Región Policial Lima Centro, general Enrique Felipe Monroy, confirmó que en los enfrentamientos resultaron heridos cuatro civiles y siete policías, se detuvo a cuatro personas y siete más fueron intervenidas. Monroy indicó que los casos de uso excesivo de la fuerza, como el incidente con De La Cruz, están siendo investigados y que se aplicarán sanciones conforme al reglamento disciplinario.

Además, la Asociación Nacional de Periodistas reportó ocho agresiones a periodistas durante la cobertura de las manifestaciones, siete de ellas por parte de efectivos policiales. El general Monroy instó a los medios de comunicación a transmitir la noticia con responsabilidad y evitar incentivar la violencia.