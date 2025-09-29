“El Monstruo”: su red también infiltró partidos políticos con miras a las elecciones del 2026

La red criminal encabezada por Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, no solo operaba a través de extorsiones y secuestros. Una investigación realizada por El Comercio descubrió que al menos nueve de sus integrantes llegaron a militar en partidos políticos nacionales y regionales de cara a las elecciones del 2026, ocupando cargos o apareciendo como afiliados formales en los registros del Reniec.

El caso más llamativo es el de Óscar Roberto García Tinoco, militante de Renovación Popular, quien aparece en chats con Grace Bados Neyra, la cajera de la organización. En esas conversaciones, recuperadas por la justicia, Bados le ordenaba realizar depósitos a Paraguay, país donde finalmente fue capturado Moreno. Tras conocerse estos vínculos, Renovación Popular anunció la suspensión inmediata de su militancia.

No se trata de un hecho aislado. La propia Grace Bados figura como afiliada en Adelante Perú, agrupación que informó que sesionará en los próximos días para decidir su expulsión. Asimismo, Martina Hernández, madre de ‘El Monstruo’, está inscrita en Renacimiento Unido Nacional (RUNA); mientras que Gilda Ramos Caldas, otra de las investigadas con prisión preventiva, aparece como militante de Salvemos al Perú, cuyo presidente adelantó que será llevada a proceso disciplinario.

MOVIMIENTOS REGIONALES

Otros partidos como el Regionalista de Integración Nacional (PRIN), Libertad Popular y Ahora Nación también confirmaron que detectaron a investigados en sus filas. En todos los casos, han iniciado procesos de suspensión o expulsión, en un intento por deslindar con la red criminal de los llamados “injertos del Cono Norte”, que habría buscado ganar presencia en la política peruana a través de la infiltración partidaria.