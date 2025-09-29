Alias ‘El Monstruo’ podría tardar meses o años en ser extraditado al Perú, advierte ministro Santiváñez

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, informó que Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’, podría tardar meses o incluso años en ser trasladado a Perú, en caso de que no se gestione su entrega mediante expulsión desde Paraguay.

“Existen dos posibilidades: la primera, una expulsión, que facilita a veces la entrega de una persona; y la segunda, una extradición, que se aplica cuando se le imputa la comisión de delitos en ese país. Hay extradiciones que han demorado desde dos meses hasta dos años, podría ser variable”, explicó Santiváñez.

El titular del Ministerio de Justicia también rechazó las declaraciones del exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte, Francisco Rivadeneyra, quien afirmó que su pase al retiro se debió a que perseguía a “El Monstruo” en Perú. “Lo que está saliendo a decir este señor Rivadeneyra es absolutamente falso. Fue pasado a la situación de retiro por causal de renovación de cuadros. Su hoja de servicios refleja múltiples investigaciones y sanciones disciplinarias; no es una fuente confiable”, sostuvo Santiváñez.

SOBRE MOCIÓN DE CENSURA

Asimismo, el ministro se pronunció sobre la moción de censura en su contra, asegurando que respetará el debido proceso y las garantías legales. “Los ministros estamos sujetos a cualquier decisión que el Congreso de la República adopte”, afirmó.