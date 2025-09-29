Santa Anita: capturan a tres implicados en asesinato de taxista youtuber

Agentes de la División de Robos de Vehículos de la Policía Nacional capturaron a tres personas involucradas en el asesinato del taxista Rubén Canales Gómez, ocurrido en la madrugada del lunes en Santa Anita. Durante el operativo también se logró recuperar la camioneta que los delincuentes habían sustraído tras el crimen.

El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad ubicadas en la calle Los Musgos. En las imágenes se observa cómo la víctima estaciona su vehículo y desciende junto a dos sujetos que fingieron ser pasajeros. Aunque Canales entrega la unidad sin resistencia, uno de los delincuentes le dispara en tres ocasiones, dejándolo tendido en la vía antes de huir con el vehículo.

Rubén Canales, de 28 años, no solo trabajaba como conductor, sino que además era aficionado a la creación de contenido digital. Junto a sus amigos mantenía un canal de YouTube en el que compartían experiencias recreativas, apareciendo incluso la misma camioneta roja que horas después le sería arrebatada de manera violenta.

TRASLADADOS A LA COMISARÍA

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes y en las próximas horas serán puestos a disposición del Ministerio Público. El caso ha generado conmoción entre familiares y vecinos, quienes exigen justicia y mayor seguridad en las calles del distrito.