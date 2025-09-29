Madre de familia denuncia extorsión y policías se burlan de ella: “Solo te están pidiendo S/ 5.000”

Una joven madre ambulante de Lima Norte vive una pesadilla. A pocos días de haber dado a luz por cesárea, recibió mensajes extorsivos de una banda criminal que se presenta como “Los Injertos del Cono Norte”. En uno de los videos enviados —en el que se difunden imágenes de sus familiares— los delincuentes le exigen el pago de S/ 5.000 para “proteger” su vida y la de sus seres queridos.

Los extorsionadores proporcionaron a la víctima un número de cuenta y un PIN para depositar parte del dinero. “Primero me pidieron S/ 5.000 y luego me dijeron que podía pagar S/ 2.000”, relató la mujer, quien vende fresas con crema en la vía pública. Según la información enviada, la cuenta bancaria pertenecería a un ciudadano extranjero radicado en San Juan de Lurigancho.

La indignación de la joven aumentó cuando acudió a la Dirincri para denunciar las reiteradas amenazas. Según contó, los agentes policiales no quisieron recibirle la denuncia e incluso se burlaron del monto que le pedían los extorsionadores. “Cuando les conté que me exigían S/ 5.000, un policía se rió y me dijo ‘solo eso te están pidiendo’”, relató la madre.

LAS AMENAZAS NO CESAN

Mientras salía de la sede policial, su madre recibió otro mensaje extorsivo con el mismo video amenazante. Sin poder trabajar y aún recuperándose de su operación, la mujer asegura sentirse aterrada. “De eso yo vivo, pero ahora no tengo ganas de nada. Si no me apoyan las autoridades, ¿Qué más puedo hacer?”, expresó entre lágrimas, pidiendo protección para ella y su familia.