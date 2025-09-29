Los Olivos: capturan a robacelulares y se pone a llorar

Con lágrimas en los ojos, Santiago Mejía Ramos intentó dar lástima tras ser capturado por tercera vez en Los Olivos. El joven de 24 años, conocido por haber sido intervenido en dos ocasiones anteriores por robar celulares, fue detenido nuevamente luego de arrebatarle el teléfono a una mujer en los alrededores de la avenida Antúnez de Mayolo.

Las cámaras de seguridad del distrito registraron el momento del hurto, lo que permitió la rápida intervención del grupo Yanapaqui y de agentes del Escuadrón Terna, quienes lograron reducirlo y trasladarlo a la comisaría. Durante la detención, Mejía volvió a llorar, repitiendo la misma escena que ya protagonizó en capturas anteriores.

De acuerdo con el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, el sujeto presenta las mismas características físicas observadas en robos pasados y ya había sido retenido en dos oportunidades en los últimos dos años. “Esperamos que con estos antecedentes y pruebas contundentes no vuelva a pisar la calle”, señaló.

SUJETO ES REINCIDENTE

Los archivos de la municipalidad evidencian que Mejía ya fue grabado en 2023 robando junto a un cómplice. En aquella ocasión también terminó enmarrocado y llorando frente a los agentes. Ahora, con registros audiovisuales, testimonios de víctimas y reincidencia comprobada, las autoridades exigen a la justicia que se tomen medidas más severas contra este delincuente.