Familia de taxista asesinado en Santa Anita pide justicia: “¡Malditos delincuentes, han matado a mi hijo!”

Cerca de las cinco de la madrugada del lunes, cámaras de seguridad en la calle Los Musgos, en Santa Anita, registraron el brutal asesinato de Rubén Canales Gómez, un joven taxista de 28 años que fue atacado con total frialdad por dos falsos pasajeros que lo despojaron de su camioneta.

En las imágenes se observa cómo la víctima estaciona su vehículo y desciende junto a los sujetos. Sin oponer resistencia, Canales entrega la unidad, pero aun así recibe tres disparos a quemarropa. Los delincuentes huyen a bordo de la camioneta, dejando al joven tendido en el pavimento.

Rubén no solo se ganaba la vida como conductor, también era aficionado a la creación de contenido digital. Junto a sus amigos mantenía un canal de YouTube en el que compartían experiencias recreativas, donde incluso se le ve conduciendo la misma camioneta roja que le sería arrebatada cruelmente horas antes de su muerte.

PIDEN JUSTICIA

La noticia devastó a su familia, que fue notificada esa misma tarde. Entre lágrimas, su padre clamó justicia frente a las cámaras: “Esos asesinos, malditos delincuentes, han matado a mi hijo [...] Yo quiero que se investigue, justicia para mi hijo”.