Jorge Carrillo opina sobre octavo retiro de la AFP: “No contiene cosas nuevas”

Tras aprobarse en el Congreso el octavo retiro de la AFP y la promulgación de la norma por parte del Gobierno de Dina Boluarte, el experto en finanzas, Jorge Carrillo, decidió opinar sobre la decisión que se dio en el Parlamento días atrás.

En declaraciones, Carrillo compartió los pasos que tendrán que hacer los ciudadanos para tener sus aportes en sus manos. Además, enfatizó que no hay nada nuevo en este nuevo retiro que realizará la población.

“El procedimiento solo dice cuándo comenzarán las solicitudes del retiro. Cosas nuevas no contiene, básicamente salvo la fecha del inicio del pedido de los retiros, que está vez, lo han planteado el 21 de octubre”, enfatizó.

RECOMENDACIONES DE LOS ESPECIALISTAS

De acuerdo a los especialistas en economía, los ciudadanos que retiren su dinero de sus AFP, deberán guardarlos y no malgastarlos. En el mejor de los casos, mencionaron que la plata puede ser invertida.