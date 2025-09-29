Miraflores: Mujer en presunto estado de ebriedad choca auto e intenta darse a la fuga

Agentes de la Policía Nacional y miembros del Serenazgo intervinieron a una mujer en presunto estado de ebriedad que había chocado contra un vehículo en horas de la madrugada de este lunes en el distrito de Miraflores.

A través del programa Serenazgo sin Fronteras, la conductora pudo ser captada por las cámaras de seguridad llegando a Miraflores desde el distrito de Barranco manejando y realizando maniobras temerarias.

La mujer, quien manejaba un auto de color blanco, venía siendo perseguida por otro vehículo, el cuál había chocado previamente. La mujer impactó contra otro auto que se encontraba estacionado e intentó darse a la fuga.

LA LLEVARON CARGADA

Afortunadamente, los serenos de Miraflores lograron frustrar su huida e incluso tuvieron que cargar a la fémina para poder trasladarla a la comisaría del distrito y dar inicio a las diligencias correspondientes.