¡Atención! Más de 70 empresas de transportes acatarán paro el próximo 2 de octubre

Ante los constantes casos de extorsiones contra los transportistas, más de 70 empresas de este gremio anunciaron que este jueves 2 de octubre acatarán una paralización en Lima y Callao, con el objetivo de que las autoridades del Gobierno atiendan sus demandas.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la coordinadora de transporte urbano, Héctor Vargas, anunció la medida que adoptaran, ya que, desde el Ejecutivo y Congreso, no les otorgan las garantías necesarias para seguir operando en las calles.

“La situación se ha acrecentado dramáticamente, los delincuentes han adoptado nuevas formas de atemorizarnos (…) El Estado igual que antes no está haciendo nada para combatir (…) Más de 70 empresas hemos convocado a un paro para el 2 de octubre”, comentó.

EXIGEN LA CREACIÓN DE UN GRUPO ÉLITE

Los gremios participantes para la manifestación tienen como objetivo llegar hasta el Congreso para exigir la creación de un grupo élite, el cual esté conformado por el Ministerio Público, Poder Judicial (PJ) y Policía Nacional del Perú (PNP).