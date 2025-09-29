Cluber Aliaga a favor de que choferes porten armas: "Sería una medida necesaria"

El exministro del Interior, Cluber Aliaga, se pronunció luego que el representante de la Confederación Nacional de Empresas de Transporte (CONET Perú), Julio Rau Rau, propuso portar de armas a los choferes de buses de transporte público ante la ola de extorsiones y asesinatos contra los trabajadores de dicho rubro.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el extitular del Mininter expresó su respaldo a la propuesta del dirigente transportista y precisó que el ministro Carlos Malaver debería tomar en consideración dicha posibilidad.

"Si el Estado ya tira la toalla, tiene que reconocer la posibilidad de que los ciudadanos puedan portar armas para defenderse por ellos mismos y ver por su propia seguridad [...] sería una medida necesaria", dijo.

CAPACITACIÓN

Asimismo, Cluber Aliaga señaló que, de concretarse esta propuesta, el poder Ejecutivo debería capacitar a los choferes en el uso de armas, dispositivos de seguridad, y crear un espacio en el interior de los buses de tal forma que se marque una distancia prudente entre el conductor y los pasajeros en casos de emergencia.