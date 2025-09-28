“Fe y Alegría” inicia venta de rifas para mejorar la educación en todo el país

El movimiento de educación popular y promoción social, conocido como “Fe y Alegría” siempre está comprometido con la construcción de una sociedad justa y solidaria, desde una opción preferencial por las personas y comunidades más vulnerables, a través de una propuesta educativa transformadora, integral y de calidad para la educación pública.

En nuestro país donde la pobreza golpea con fuerza a la educación, 5 soles pueden ser un gesto de esperanza y con esa pequeña suma se compra un boleto de la gran rifa Fe y Alegría 2025.

CON 5 SOLES PUEDES AYUDAR

Fe y Alegría opera en 21 regiones del Perú, con más de 86 mil estudiantes en 244 escuelas urbanas y rurales. su propuesta educativa se teje con las costumbres y lenguas originarias.

Ya lo sabe, con apenas 5 soles, cualquiera puede sumarse a esta causa y, de paso, tentar la suerte de ganar entre más de cien premios.

Los boletos se pueden adquirir en tiendas por departamento, en cualquiera de las instituciones educativas de Fe y Alegría o a través de la web, llevando así esperanza y educación a quienes más lo necesitan No olvide que el gran sorteo es este 11 de octubre.