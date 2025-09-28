Línea de buses la “50” paraliza sus operaciones por ola de extorsiones en su contra

En el distrito de San Juan de Lurigancho, los transportistas Línea de buses la “50”, en un comunicado difundido recientemente, señalaron que podrían paralizar sus labores debido a las constantes amenazas y extorsiones que viene recibiendo el sector transporte

Por medio de sus redes sociales hicieron público el pronunciamiento donde se detalla la difícil situación que enfrentan a diario los conductores y cobradores, que ya no se sienten seguros de salir a trabajar en las calles de la capital.

“Suspendemos el desarrollo de nuestro servicio hasta nuevo aviso. no tenemos garantías para el desarrollo de nuestras actividades. por lo tanto, la “50” no puede poner en riesgo la vida de nuestros conductores y de nuestros usuarios que a diario usan nuestros servicios”, se puede leer en el comunicado.

PARALIZARAN SUS LABORES

Como se sabe, a inicios de septiembre, la “50” anunció la reducción del pasaje a s/ 1 como medida de apoyo a los vecinos del distrito y también por la renovación de las pistas de algunas avenidas por donde esta unidad transita.

Cabe señal que, actualmente los dirigentes se encuentran reunidos evaluando hasta qué punto sostendrán sus operaciones y por cuánto tiempo podría extenderse una paralización de sus servicios, mientras el temor entre transportistas y usuarios continúa en aumento.