Callao: Dejan explosivo en combi que circulaba por la avenida Colonial

En el Callao, una unidad de transporte público tipo combi fue el blanco de una banda de extorsionadores. El vehículo estaba estacionado en la vía pública en la calle 8 en la urbanización 10 de junio cuando fue atacada por los delincuentes.

Este ataque fue registrado en horas de la madrugada y una cámara de seguridad captó al criminal, acercándose a la combi, y con la mecha encendida, lanza el explosivo contra la unidad.

El estallido fue escuchado por los vecinos, que aterrados salieron de sus viviendas para salvaguardarse.

Habla la víctima del ataque

Tras as el ataque contra la combi, el dueño del vehículo siniestrado señaló que los extorsionadores detonaron un cartucho de dinamita destrozando su herramienta de trabajo que ya no operaba en la tuta de la Colonial.

“Estos delincuentes no saben siquiera a dónde ir porque este carro está parado hace más de un año y medio o sea no trabaja”, indicó el propietario de la combi.

Según las imágenes, la persona que cometió este atentado se grabó y el video lo envió como amenaza a un chat de transportistas de la ruta Colonial.

Cabe señalar que, la investigación por este nuevo atentando ha quedado en manos de la comisaría de La Legua.