Protesta en el Centro de Lima: Inspectoría General de la PNP investigará agresión a adulto mayor

Tras la agresión de un policía a un adulto mayor durante la protesta registrada ayer, sábado 27 de setiembre, en el Centro de Lima, la Policía Nacional anunció el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario para esclarecer los hechos.

En sus plataformas oficiales, la institución indicó que la Inspectoría General se encargará de realizar las investigaciones por el caso de "presunto uso arbitrario de la fuerza". Asimismo, señalan que lo recabado será puesto a disposición de la Fiscalía.

SITUACIONES DE RIESGO

Asimismo, exhortan a la ciudadanía a que protejan a las personas vulnerables durante las movilizaciones. En ese sentido, piden que los adultos mayores o menores de edad no asistan a las marchas para evitar situaciones de riesgo, informa Exitosa.

Ayer, un ciudadano de unos 65 años recibió de parte de un policía el impacto de una vara en su rostro, a la altura de la ceja, causándole sangrado, inmediatamente brigadistas voluntarios le brindaron los primeros auxilios al adulto mayor.