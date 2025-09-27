PNP anuncia despliegue de seguridad y uso de reconocimiento facial durante marchas de la Generación Z

El general Hugo Felipe Monroy informó que la Policía Nacional aplicará medidas de control durante las movilizaciones del 27 y 28 de septiembre en Lima.

La Región Policial Lima, encabezada por el general Hugo Felipe Monroy, presentó este viernes las estrategias que aplicará la Policía Nacional del Perú (PNP) frente a las marchas convocadas por la denominada Generación Z para los días 27 y 28 de septiembre.

El oficial aseguró que el derecho a la protesta está garantizado, pero subrayó que no se permitirá bloquear el libre tránsito en la capital.

Control en las calles y libre circulación

El general Monroy se refirió a los bloqueos realizados por transportistas en jornadas pasadas, advirtiendo que estas prácticas no serán toleradas durante las próximas movilizaciones.

“Se respeta el derecho a manifestarse, pero no se puede impedir que los demás ciudadanos circulen con normalidad”, señaló. La PNP desplegará efectivos en puntos estratégicos de Lima Metropolitana para prevenir incidentes.

Tecnología de reconocimiento facial en el 105

Como parte de las medidas, la Policía anunció la implementación de un moderno sistema de cámaras con reconocimiento facial, instalado en la nueva Central de Emergencias 105.

Esta tecnología permitirá identificar a personas que intenten generar disturbios o actos vandálicos durante las marchas, reforzando la capacidad de respuesta inmediata de los agentes.