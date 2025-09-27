Transportistas bloquearon la Av. Wiesse en SJL y marcharon hasta el Congreso

Conductores denunciaron desamparo del Estado y advirtieron que las paralizaciones continuarían pese a la represión policial y la ola de inseguridad que golpea al sector.

Esta mañana, transportistas de San Juan de Lurigancho protagonizaron una masiva protesta que incluyó el bloqueo de la Av. Wiesse, uno de los principales ejes viales del distrito. Desde ese punto partió la movilización que avanzó hacia el centro de Lima, llegando hasta la avenida Abancay, donde se toparon con las rejas de seguridad instaladas en los alrededores del Congreso.

Conductores en crisis y paralización indefinida

Los transportistas aseguraron que vivían en un “total desamparo” frente a la ola de extorsiones y asesinatos que afectaba a su sector. Muchos afirmaron haberse quedado sin sustento diario, mientras otros se vieron obligados a abandonar las rutas por temor a ser víctimas de la delincuencia. La línea 50 confirmó la suspensión indefinida de su servicio, lo que incrementó la tensión en el gremio.

Más empresas se sumaron a la protesta

En el bloqueo participaron buses de las empresas Roma y Huáscar, que cerraron parcialmente la Av. Wiesse como medida de presión. Desde Lima Norte también llegaron otras unidades para reforzar la movilización y exigir respaldo policial. Horas más tarde, diferentes líneas de transporte anunciaron su apoyo y la continuidad de las protestas en los siguientes días, lo que anticipaba nuevas paralizaciones en la capital.