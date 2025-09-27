Protestas en Lima Sur: transportistas y Generación Z marcharon hacia el Congreso

La jornada inició con disturbios en Lurín y restricciones en el transporte público, mientras colectivos juveniles y gremios de conductores avanzan rumbo al Parlamento.

La mañana de este sábado, la movilización en Lima Sur comenzó con incidentes en la Antigua Panamericana Sur, a la altura de Julio C. Tello en Lurín. Allí, un sector de transportistas se sumó a la protesta convocada junto a colectivos juveniles autodenominados de la Generación Z, en rechazo a la inseguridad y a la crisis del sector transporte.

Restricciones y balance en el transporte

Durante las primeras horas de la manifestación, el servicio público en la zona registró restricciones leves en los principales paraderos de la Panamericana Sur. Usuarios reportaron demoras y mayor congestión en el desplazamiento hacia el centro de Lima, mientras se mantenían bloqueos parciales en puntos estratégicos. Algunos pasajeros, sin embargo, consideraron que las medidas de presión son necesarias para visibilizar la problemática.

Jóvenes y transportistas avanzan al Congreso

Con carteles y banderas en mano, decenas de manifestantes partieron desde la Plaza San Martín con dirección a la avenida Abancay. El objetivo, según los organizadores, es llegar al Congreso de la República para exigir soluciones inmediatas frente a la ola de criminalidad y extorsiones que afecta tanto a conductores como a ciudadanos de Lima Metropolitana. La presencia de la Generación Z en la movilización destacó como un nuevo componente en la protesta social.