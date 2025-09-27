VMT: Delincuentes destrozan violentamente mostrador de botica para asaltar establecimiento

Dos sujetos armados ingresaron a una farmacia en Villa María del Triunfo, rompieron el mostrador y sembraron el pánico entre los trabajadores antes de huir en motocicletas.

Un nuevo episodio de violencia sacudió al distrito de Villa María del Triunfo. Dos delincuentes armados irrumpieron en una botica ubicada en la zona de Nueva Esperanza y destrozaron el mostrador para apoderarse del dinero en efectivo y productos de valor. El asalto, ocurrido a plena luz del día, quedó registrado por cámaras de seguridad que evidencian el nivel de ferocidad con el que actuaron los hampones.

Instantes de terror en la farmacia

En las imágenes se observa cómo uno de los trabajadores, acorralado por la violencia del ataque, no tuvo más opción que esconderse mientras los delincuentes arrasaban con lo que encontraban a su paso. Tras el robo, los sujetos escaparon a toda velocidad en motocicletas, dejando a su paso escenas de miedo y desesperación entre clientes y vecinos del sector.

Criminalidad sin freno en Nueva Esperanza

Los residentes de esta zona de VMT aseguran que viven bajo constante amenaza de la delincuencia. Desde hace más de una década reclaman la construcción de una comisaría en Nueva Esperanza, sin éxito. Esta ausencia de presencia policial ha convertido a los pequeños negocios en blanco frecuente de extorsionadores y asaltantes, lo que genera un clima de inseguridad permanente.