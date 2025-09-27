Transportistas de Lima Norte marcharon al Congreso contra la ola de extorsiones

Por cuarto día consecutivo, los transportistas de Lima Norte salieron a las calles desde muy temprano y se movilizaron hasta el Congreso de la República. Decenas de conductores de distintas empresas del Cono Norte llegaron acompañados de sus unidades y realizaron bloqueos en las principales avenidas de Ventanilla, como medida de presión frente a la creciente inseguridad.

Extorsiones y sicariato en aumento

Los manifestantes denunciaron que la ola de extorsiones y asesinatos viene afectando gravemente al gremio, obligando a muchos a dejar de trabajar por miedo a ser víctimas de la delincuencia. A ello se suma la preocupación por la posible pérdida de sus permisos de circulación al no poder cumplir con sus labores diarias.

Reclamo directo al Gobierno

Con carteles en mano, los transportistas exigieron a las autoridades del Ejecutivo y del Congreso que adopten acciones inmediatas para garantizar su seguridad y la de sus familias. Señalaron que zonas como el Cono Norte se han convertido en focos de violencia, donde el sicariato y la extorsión representan una amenaza constante que ya cobró la vida de varios colegas.