Agentes paraguayos hablaron en guaraní para evitar filtraciones durante captura del 'Monstruo'

En exclusiva para 24 Horas Edición Central, el comandante general de la Policía de Paraguay, Carlos Benítes, ofreció detalles sobre la captura de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, líder de la banda 'Los Injertos del Cono Norte' y uno de los criminales más buscados del Perú, detenida la noche del 24 de setiembre en San Lorenzo, Paraguay.

Benítes aseguró que la operación contó con coordinación activa con la Policía Nacional del Perú, lo que permitió un trabajo conjunto a nivel estratégico. “Se valora mucho la cooperación a nivel estratégico, hemos hecho reuniones con el comandante de la Policía Nacional del Perú y esto ha permitido que nuestros elementos técnicos y tácticos hayan llevado adelante una operación con un resultado exitoso”, afirmó.

UTILIZARON IDIOMA GUARANÍ DURANTE OPERATIVO

El comandante paraguayo explicó que durante la intervención los agentes utilizaron guaraní para comunicarse y evitar filtraciones de información. “Muchas veces se usa el idioma, que muchos no lo manejan, para precautelar la información”, indicó.

Respecto a la presunta detención de dos policías peruanos en territorio paraguayo, Benítes aclaró que se trató únicamente de un control rutinario por parte de las autoridades locales y no afectó la colaboración entre ambos países. “No hay una ruptura de relaciones entre la PNP y la Policía de Paraguay, pero eso fue un hecho anecdótico; ellos también apuntaban a la captura del Monstruo”, concluyó.