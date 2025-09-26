Ministerio de Cultura y ATU lanzan campaña contra la discriminación en el Metropolitano

En pleno Centro de Lima, el Ministerio de Cultura y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) presentaron la campaña “Viaja con Respeto”, una iniciativa destinada a combatir los actos de discriminación en el transporte público. La medida surge tras un incidente en el Metropolitano y busca concientizar a los usuarios frente a casos de racismo y maltrato.

Según cifras del Ministerio de Cultura, en lo que va del año se han reportado más de 200 denuncias de discriminación a través de la línea gratuita 1817. La mayoría de estos casos aún se encuentran en proceso judicial y sin sentencia, lo que refleja la necesidad de fortalecer la atención y sanción de este tipo de delitos.

El vocero del Ministerio de Cultura, Gustavo Oré, destacó que, aunque las grabaciones ayudan a sustentar las denuncias, no son indispensables para iniciar un proceso. “Es importante que la ciudadanía reporte cada hecho. El Ministerio acompañará y articulará con la ATU, el Ministerio Público y el Poder Judicial para que las denuncias no queden en el aire”, explicó.

LLAMADO A ENDURECER SANCIONES POR DISCRIMINACIÓN

Por su parte, el vocero de la ATU, Luis Rafael, señaló que la campaña busca promover la empatía y el buen comportamiento entre usuarios para garantizar un transporte seguro y libre de actos discriminatorios. A su vez, Gustavo Oré hizo un llamado al Congreso a aprobar el proyecto de ley que eleva la pena por discriminación de 3 a 4 años de prisión efectiva, con el fin de sancionar también discursos racistas y de odio étnico-racial.