Cayó "El Monstruo": ¿Quién cobrará el millón de soles ofrecido por su paradero?

La caída de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, en una vivienda austera de San Lorenzo, Paraguay, no solo marcó un duro golpe contra el crimen organizado, sino que también abrió un nuevo debate: ¿quién cobrará la recompensa de un millón de soles que el Ministerio del Interior ofrecía por información que permitiera su captura?

Hasta el momento, los reportes oficiales indican que fue la inteligencia policial la que identificó el escondite del cabecilla de “Los Injertos del Norte”. Sin embargo, no se descarta que un ciudadano radicado en Paraguay haya colaborado con datos clave y reclame el beneficio económico.

SISTEMA DE RECOMPENSA NO DISTINGUE NACIONALIDAD DE INFORMANTE

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, precisó que el sistema de recompensas no distingue la nacionalidad del informante. “Si la persona requerida se encuentra fuera del país, es fácil deducir que lo más probable es que sea un ciudadano extranjero quien entregue la información”, señaló.

Valdés explicó que, en caso de confirmarse que la alerta provino de Paraguay, la Policía de dicho país deberá notificar a la comisión de recompensas de la Policía Nacional del Perú para validar la entrega del dinero. En tanto, si el informante fuese un ciudadano establecido en el Perú, se le asignaría un código especial que garantiza la reserva de su identidad.