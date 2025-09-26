Balean vehículo de prensa de Exitosa: conductor logró escapar ileso

La camioneta de prensa del medio Exitosa fue atacada por delincuentes armados mientras transitaba por la avenida Morales Duárez, cerca del Óvalo Universitaria.

La madrugada de este viernes, una camioneta de prensa del medio Exitosa fue atacada por delincuentes armados mientras transitaba por la avenida Morales Duárez, cerca del Óvalo Universitaria, en dirección a su base tras dejar personal y equipos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Según relató el conductor, se percató de un vehículo que lo sobrepasó y de inmediato se detuvieron dos sujetos armados que le ordenaron descender del vehículo. Ante la amenaza, el chofer realizó maniobras temerarias y logró escapar conduciendo en reversa hasta encontrar un patrullero policial que lo trasladó a la comisaría de Mirones Bajo.

Durante el ataque, un disparo impactó en el parabrisas de la camioneta, golpeando la parte baja del lado del piloto, lo que permitió que el conductor saliera ileso. El periodista Nicolás Lucar, de Exitosa, condenó el ataque y manifestó su preocupación por la seguridad del personal periodístico.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

De manera preliminar, la policía indicó que no se hallaron casquillos en el lugar, por lo que se presume que los delincuentes utilizaron un revolver. La camioneta fue trasladada a la Dirincri en la avenida España para peritaje, mientras continúan las investigaciones bajo la hipótesis de un posible intento de asalto con la intención de llevarse el vehículo.