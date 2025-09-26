Dictan prisión preventiva a joven acusado de agredir a policía en protestas de la “Generación Z”

El Poder Judicial dictó tres meses de prisión preventiva contra Samuel Rodríguez Villa, joven manifestante acusado de haber agredido a un efectivo policial durante las recientes movilizaciones de la denominada “Generación Z” en el Centro de Lima.

El jefe de la Región Policial Lima, general Enrique Felipe, informó que Rodríguez fue uno de los seis detenidos entre el sábado y domingo pasados. Según la Policía, fue identificado mediante videos de las manifestaciones. En el momento de su intervención, agentes registraron su mochila y hallaron un casco y guantes que serían evidencia de su participación en los disturbios.

DENUNCIAN MEDIDA ARBITRARIA

Sin embargo, la defensa de Rodríguez Villa sostiene que la medida es arbitraria. Su abogado, Rodrigo Noblecilla, afirmó que no existen graves elementos de convicción, ya que la acusación se basa en un video de apenas seis segundos difundido en redes sociales. Además, cuestionó que, pese a que el juzgado reconoció que el joven cuenta con arraigo familiar, se haya ordenado su encarcelamiento.

Según la imputación fiscal, a Rodríguez se le atribuyen los delitos de disturbios, desobediencia y resistencia a la autoridad, aunque la prisión preventiva fue dictada únicamente por el cargo de disturbios.