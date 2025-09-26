Transportistas retomarán marcha el sábado y se unirán a protesta de la Generación Z

Cansados de los constantes ataques y mensajes extorsivos, los conductores de la Línea 41 y otras empresas de transporte, como VIPUSA y Etuchisa, protagonizaron una masiva paralización y caravana por la Panamericana Norte. La protesta comenzó en Puente Piedra y se extendió hasta San Martín de Porres (SMP), generando congestión vehicular y bocinazos, mientras los pasajeros aguardaban sin poder avanzar.

Los transportistas denunciaron que los cobros de cupos y ataques armados son constantes, y exigieron garantías para salir a trabajar sin temor. “Nosotros salimos todos los días con miedo, salimos con temor. Queremos vivir, nuestros hijos nos esperan en casa”, indicaron.

La movilización fue detenida temporalmente por la Policía Nacional, que indicó que los vehículos no podían llegar al Congreso para evitar mayor congestión. Sin embargo, se permitió que continuaran a pie para hacer visible su reclamo. Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Transportes, denunció que las calcomanías en los vehículos evidencian el cobro de cupos por parte de extorsionadores.

SE SUMARÁN A PROTESTA DE LA 'GENERACIÓN Z'

Los transportistas anunciaron que este sábado retomarán la protesta desde las 5 de la mañana, uniéndose a la manifestación de la Generación Z, con un único pedido: regresar vivos a sus hogares, donde los espera su familia.