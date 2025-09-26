Transportistas bloquean tránsito en SJL: pasajeros fueron obligados a bajar de unidades

La mañana de este viernes, la Panamericana Sur se convirtió en escenario de un intenso caos vehicular luego de que transportistas manifestantes decidieran bajar las llantas de varias unidades que prestaban servicio en la vía.

Según reportes, tres buses y una combi quedaron varados en medio de la carretera, obligando a decenas de pasajeros a descender de los vehículos. Algunos afectados indicaron que tuvieron que devolver el pasaje y esperar largos minutos para continuar su viaje.

A través de redes sociales, también circularon videos que muestran a presuntos trabajadores de la empresa Vipusa obligando a pasajeros de otras líneas a descender de sus unidades, aumentando la confusión y el retraso en la zona.

TRÁNSITO AFECTADO

El tránsito se vio severamente afectado, especialmente cerca del puente peatonal América, donde cientos de personas esperaban transporte hacia sus destinos. Finalmente, tras varias horas de interrupción, la vía fue liberada.