Exproductor de Maju Mantilla denuncia a Gustavo Salcedo de agresión: “Lo he reconocido”

A la salida de un estudio de abogados en San Borja, el exproductor de Maju Mantilla, Christian Rodríguez Portugal denunció al aún esposo de la exmiss Perú, Gustavo Salcedo por agresión, cuando se encontraba con su esposa e hijo.

De acuerdo a las declaraciones del exintegrante del programa ‘Arriba Mi Gente’, el padre de los hijos de Maju fue la persona que chocó su vehículo y una vez de haber cometido ello, terminó golpeándolo. “He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo. Dio la vuelta y vino a golpearme”.

¿CÓMO EXACTAMENTE SUCEDIERON LOS HECHOS?

El exproductor de Maju Mantilla contó con exactitud los hechos. En medio de su relató mencionó que se encontraba en la unidad junto a su familia cuando de un momento a otro, un vehículo embistió su coche, causando un daño entre los pasajeros.

“Yo he salido de acá, del estudio de abogados. Mi hijo entró al carro, mi esposa estaba adelante, ya nos íbamos. Cuando iba a subir vi que al fondo venía una camioneta gris a toda velocidad, yo me he movido y ha chocado con la parte de atrás del carro”, declaró.

Cabe precisar que, Christian Rodríguez Portugal ya fue dado de alta en la clínica Ricardo Palma, sin embargo, a su salida no quiso dar algún tipo de declaración a los medios de comunicación, y al parecer, todo lo hará por la vía legal.