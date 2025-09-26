¿Línea 1 del Metro en peligro? Advierten que servicio podría colapsar por falta de trenes

Para nadie es un secreto que la Línea 1 del Metro de Lima transporta todos los días a millones de personas, sin embargo, el servició podría entrar en un colapso, producto a la falta de trenes en beneficio de los ciudadanos.

Ante esta situación, la concesionaria Tren Urbano de Lima, hizo un llamado a las autoridades correspondientes, para que puedan enfocarse en este problema que podría terminar de desencadenarse en los próximos meses.

Desde la entidad precisaron que debería destinarse cerca de 2 mil 700 millones de dólares, dinero que se utilizaría para la adquisición de 31 nuevas unidades. Además, como la mejora de las diversas estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima.

¿QUÉ DICEN DESDE EL MTC?

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, reveló que desde la entidad tienen conocimiento sobre las problemáticas que tiene el servicio, por lo que, se encuentra diseñando estrategias para mejorar el servicio.