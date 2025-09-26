24 Horas Edición Medio Día

26/09/2025

¿Línea 1 del Metro en peligro? Advierten que servicio podría colapsar por falta de trenes

Se recomienda la compra de más de 30 unidades para atender las demandas de la ciudadanía.



Para nadie es un secreto que la Línea 1 del Metro de Lima transporta todos los días a millones de personas, sin embargo, el servició podría entrar en un colapso, producto a la falta de trenes en beneficio de los ciudadanos.

Ante esta situación, la concesionaria Tren Urbano de Lima, hizo un llamado a las autoridades correspondientes, para que puedan enfocarse en este problema que podría terminar de desencadenarse en los próximos meses.

Desde la entidad precisaron que debería destinarse cerca de 2 mil 700 millones de dólares, dinero que se utilizaría para la adquisición de 31 nuevas unidades. Además, como la mejora de las diversas estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima.

¿QUÉ DICEN DESDE EL MTC?

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, reveló que desde la entidad tienen conocimiento sobre las problemáticas que tiene el servicio, por lo que, se encuentra diseñando estrategias para mejorar el servicio.


