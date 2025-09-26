Internos de penal Castro Castro lanzan su turrón: "No probarlo es un delito"

Estamos a puertas de octubre, mes morado y sinónimo de reflexión en nuestro país por el Señor de los Milagros. Sin embargo, esta época del año también es una oportunidad de emprendimiento y los internos del penal Castro Castro no son ajenos a ello.

Los reclusos de dicho centro penitenciario anunciaron el lanzamiento de su "Turrón Miguelito", un producto elaborado con sus propias manos y de diversos sabores para los paladares más finos y exigentes.

Entre sus principales novedades, el "Turrón San Miguelito" ofrece sabores variados como café, aguaymanto con maracuyá y el clásico de toda la vida, entre otros sabores disponibles al público.

REINSERCIÓN EN LA SOCIEDAD

Desde el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) señaló que con este emprendimiento, los internos tendrán mayores chances de reinsertarse en la sociedad y en el mundo laboral una vez recobren su libertad.