Buses de la ‘57’ se suman al paro de transportistas en SJL: “No me mates por trabajar”

Desde tempranas horas de la mañana de este viernes 26 de setiembre, diversas empresas de transporte público comenzaron a realizar un paro, con el propósito de alzar su voz de protesta ante los constantes casos de extorsiones que viven todos los días.

Cerca del óvalo de Zárate en San Juan de Lurigancho (SJL), decenas de unidades de la ‘57’, se sumaron a la manifestación. Los buses llevaban en sus parabrisas mensajes que hagan recapacitar a las autoridades. “No me mates por trabajar”, “Quiero regresar a mi casa, mis hijos me esperan”.

UNIDADES FUERON REMOVIDOS DE LA VÍA

Ante la prohibición del tránsito de otros buses de transporte público, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se desplegaron en la zona exigieron a los vehículos se retiren de la vía para que las personas puedan movilizarse sin problema.

Cabe mencionar que, para este sábado 27 de setiembre se ha hecho un llamado a una manifestación en diversos puntos del Centro de Lima, donde se encontrarán diversas empresas de transportes, quienes se unirán a los integrantes de la Generación Z.